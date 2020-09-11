Форвард может вновь оказаться в УПЛ.
Роман Зозуля, фото Альбасете
11 сентября 2020, 13:34
Нападающий Альбасете Роман Зозуля может покинуть клуб в текущее трансферное окно, так как в его услугах заинтересованы киевское Динамо и АПОЭЛ, сообщает 5MaselDescuento.
По данным источника, испанцы также рассматривают вариант с продажей игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, ведь украинец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов.
Отмечается, что Зозуля должен согласиться на уменьшение зарплаты или же покинуть Альбасете в межсезонье.
В прошлом сезоне Сегунды украинец сыграл в 38 матчах, забив четыре гола и отдав две результативные передача за команду.