Испания

Форвард может вновь оказаться в УПЛ.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля может покинуть клуб в текущее трансферное окно, так как в его услугах заинтересованы киевское Динамо и АПОЭЛ, сообщает 5MaselDescuento.

По данным источника, испанцы также рассматривают вариант с продажей игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, ведь украинец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов.

Отмечается, что Зозуля должен согласиться на уменьшение зарплаты или же покинуть Альбасете в межсезонье.

В прошлом сезоне Сегунды украинец сыграл в 38 матчах, забив четыре гола и отдав две результативные передача за команду.