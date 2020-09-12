Испания

Однако переход форварда Динамо в этот клуб маловероятен.

Нападающий Динамо Фран Соль – входит в список трансферных целей Овьедо на усиление атаки, сообщает Marca.

Сам нападающий был бы не против вернуться в Испанию. Однако загвоздкой на пути к этому трансферу может стать высокая зарплата форварда.

Соль уже играл за Овьедо половину сезона-2012/13. Тогда в 11 матчах Сегунды В он не отличился ни разу.

С января 2019 года Фран выступает за Динамо. Он начал с нескольких голов в Киеве, но в марте того же года получил серьезную травму плеча и с тех пор не может снова стать основным форвардом "бело-синих".