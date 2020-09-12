Испания

Команда Гаиски Гаритано неудачно стартовала в новом сезоне чемпионата Испании.

Гранада принимала на своем поле Атлетик в рамках первого тура испанской Ла Лиги.

Первая половины встречи обошлась без забитых мячей, но после перерыва хозяева повели в счете благодаря голу Эрреры, а уже на 53-й минуте Милья увеличил преимущество своей команды.

Таким образом, Гранада начала новый сезон чемпионата Испании с победы (2:0), а Атлетик будет готовиться к следующему туру с нулем очков в своем активе.

Гранада — Атлетик 2:0

Голы: Эрерра, 49, Милья, 53

Гранада: Руй Силва, Фулькье, Дуарте, Херман Санчес, Нева, Милья (Диас, 89), Эррера (Кенеди, 80), Пуэртас, Монторо (Гоналон, 62), Мачис (Вико, 62), Сольдадо (Азиз, 80).

Атлетик: Унаи Симон, Баленсиага, Йерай Альварес, Капа (Уильямс, 56), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 73), Весга (Унаи Лопес, 56), Муниаин (Сансет, 73), Дани Гарсия (Венседор, 80), Морсильо, Мартинес.

Предупреждения: Эррера, Херман Санчес, Гоналон — Морсильо, Мартинес, Унаи Лопес, Йерай Альварес.