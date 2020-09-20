Украинский голкипер может появиться на поле в поединке с Сосьедадом.
Андрей Лунин, Getty Images
20 сентября 2020, 10:51
Реал Мадрид ожидает гостевое противостояние с Реал Сосьедадом в рамках второго тура испанской Ла Лиги.
Тренерский штаб "сливочных" во главе с Зинедином Зиданом определился со списком из 22 футболистов, которые могут появиться на поле в предстоящем матче.
Стоит отметить, что в заявку мадридского клуба на поединок чемпионата Испании впервые с момента своего трансфера из луганской Зари попал украинский вратарь Андрей Лунин, который в этом сезоне конкурирует за место в основном составе с Тибо Куртуа.
Напомним, матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид состоится сегодня, 20 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.