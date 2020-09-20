Испания

Украинский голкипер может появиться на поле в поединке с Сосьедадом.

Реал Мадрид ожидает гостевое противостояние с Реал Сосьедадом в рамках второго тура испанской Ла Лиги.

Тренерский штаб "сливочных" во главе с Зинедином Зиданом определился со списком из 22 футболистов, которые могут появиться на поле в предстоящем матче.

Стоит отметить, что в заявку мадридского клуба на поединок чемпионата Испании впервые с момента своего трансфера из луганской Зари попал украинский вратарь Андрей Лунин, который в этом сезоне конкурирует за место в основном составе с Тибо Куртуа.

Напомним, матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид состоится сегодня, 20 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.