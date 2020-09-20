Испания

Завершился матч второго тура чемпионата Испании.

Уэска на своем поле принимала Кадис в матче Ла Лиги. Гости сумели разобраться с хозяевами, а автором одного из голов стал Альваро Негредо.

Уэска – Кадис 0:2

Голы: Негредо, 11, Помбо, 83

Уэска: Фернандес, Галан, Сиовас, Маффео, Пулидо, Москера, Вальдеррама (Хоакин Муньос, 53), Хуан Карлос (Гарсия, 52), Феррейро (Дани Эскриче, 73), Рафа Мир (Серхио Гомес, 53), Окадзаки

Кадис: Сифуэнтес, Кала (Фали Хименес, 46), Эспино, Карселен, Маркос Мауро, Сальви Санчес (Алехо, 81), Хосе Мари (Аугусто Фернандес, 64), Алекс Фернандес, Йонссон (Бодижер, 46), Помбо, Негредо (Малбашич, 69)

Предупреждения: Пулидо, Кала, Феррейро, Эспино, Помбо, Сиовас.