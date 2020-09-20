Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура Ла Лиги между Реалом Сосьедад и мадридским Реалом.

Вернувшийся из аренды в Реале Сосьедад полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор сыграет против своей бывшей команды с первых минут. Основной хавбек "сливочных" Каземиро неожиданно остался в запасе. Кроме того, украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин ожидаемо оказался на скамейке запасных.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Ле Норман, Элустондо, Муньос — Гевара, Мерино — Порту, Оярсабаль, Барренечеа — Исак

Запасные: Мойя, Льоренте, Саньян, Монреаль, Пачеко, Бласко, Гонсалес, Янузай, Силва, Баутиста, Лопес, Наварро

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Кроос, Эдегор — Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Альтубе, Начо, Марсело, Каземиро, Вальверде, Майораль, Йович, Одриосола, Марвин, Аррибас

Матч Реал Сосьедад — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.