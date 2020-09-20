Испания

Мадридцы начали защиту титула с потери очков в матче с командой Иманола Альгуасиля (0:0).

В заключительном матче игрового дня в Ла Лиге Реал Сосьедад принимал действующего чемпиона мадридский Реал, который пропускал первый тур. В премьерном матче в новом сезоне вернувшийся из аренды Мартин Эдегор вышел с первых минут и должен был отвечать за креатив на чужой половине поля. Сразу же после стартового свистка мадридцы завладели игровым и территориальным преимуществом. Они контролировали мяч на чужой половине поля, но не оказывали серьезного давления на ворота Ремиро.

Подопечные Зидана отчаянно пытались вскрыть оборону соперника, однако им никак не удавалось это сделать. Были шансы забить после заработанных стандартов, коих было немало, но подачи, как правило, оказывались безадресными. Со временем стали возникать удары по воротам Ремиро, но они не несли реальной угрозы для голкипера. Первая реальная возможность забить была у Рамоса, который пробил с разворота после подачи углового – мяч попал в Муньоса и ушел на еще один корнер. После этого мадридцы активизировались и стали действовать острее у чужих ворот.

Концовка первой половины встречи выдалась богатой на опасные моменты. Сперва Ремиро выбил мяч прямо на Винисиуса, который затем отпасовал на Бензема, а Карим обыграл голкипера, после чего пробил параллельно воротам. Через две минуты француз упустил еще одну возможность забить – Карим поскользнулся во время удара по воротам, из-за чего мяч пролетел мимо цели. В еще одном эпизоде Винисиус классно поймал мяч после прострела Менди, но его выстрел оказался неточным. А под занавес первого тайма забить могли уже "бело-голубые". Исак оказался один перед Куртуа, но не смог переиграть вратаря в ближнем бою. До ухода на перерыв команды так и не сумели открыть счет, отправившись отдыхать с "нулями" на табло.

Сразу же после возобновления игры у хозяев была шикарная возможность забить. Оярсабаль сделал все для того, чтобы Барренечеа забил, но Андер не попал по воротам из выгодной позиции. После этого подопечные Альгуасиля еще несколько минут контролировали мяч, после чего отдали его во владение сопернику. Как и в первом тайме, Бензема и Винисиус были активны на чужой половине поля, но их стараний было недостаточно для забитого гола. У мадридцев были большие проблемы с креативом в последней трети поля, так что до опасных моментов дело не доходило.

В одном из эпизодов Бензема понадеялся на свой дальний удар, но Ремиро с ним уверенно справился. Еще два прицельных выстрела нанес Кроос — первый отразил голкипер, а второму немного не хватило точности. Зидан произвел тройную замену, рассчитывая, что новые игроки смог освежить игру команды, но она по-прежнему была достаточно пассивной. Мадридцы медленно перекатывали мяч друг другу, не понимая, как они могут пройти оборону "бело-голубых".

В завершении одной из атак у Марвина была возможность пробить по воротам из пределов штрафной, но вингер замешкался с мячом, в итоге упустив свой шанс. Баски время от времени перехватывали инициативу, но, как и гости, они были отнюдь не успешны на чужой половине поля, не угрожая воротам соперника. До окончания встречи подопечные Зидана отчаянно пытались спасти положение с помощью забитого гола, но так и не создали ни одного опасного момента. Как итог, команды раскатали скучную ничью, которую вряд ли могут себе в актив. Особенно это касается мадридцев, у которых должна быть мотивация защитить титул чемпиона страны.

В третьем туре Реал Сосьедад сыграет с Эльче, а Реал сразится с севильским Бетисом.

Реал Сосьедад — Реал 0:0

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Ле Норман, Элустондо, Муньос — Гевара (Гонсалес, 89), Мерино — Порту, Оярсабаль (Янузай, 74), Барренечеа (Баутиста, 74) — Исак (Силва, 63)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Эдегор (Каземиро, 69) — Родриго (Марвин, 70), Бензема, Винисиус (Аррибас, 90+1)

Предупреждения: Барренечеа, Муньос — Менди, Карвахаль