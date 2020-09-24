Испания

Нападающий Барселоны рассказал о переходе в Атлетико.

Луис Суарес будет выступать за Атлетико, который является третьей силой Испании, и идет вслед за Реалом и Барселоной.

"Ухожу с ощущением, что сумел реализовать себя. Непросто стать третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Нужно быть самокритичным, когда что-то идет не по плану – тогда тебя запомнят".

"Когда Барселона сообщила мне, что не рассчитывает на меня, у меня было много предложений. Я посчитал, что готов перейти в команду, которая может конкурировать с Барселоной и Реалом".

"Я полон энтузиазма. Атлетико – конкурентоспособная команда", — приводит слова Луиса Суареса Sport.

Напомним, что Луис Суарес выступал за Барселону с 2014 года.