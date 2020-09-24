Нападающий Барселоны рассказал о переходе в Атлетико.
ЛУИС СУАРЕС, GETTY IMAGES
24 сентября 2020, 21:53
Луис Суарес будет выступать за Атлетико, который является третьей силой Испании, и идет вслед за Реалом и Барселоной.
"Ухожу с ощущением, что сумел реализовать себя. Непросто стать третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Нужно быть самокритичным, когда что-то идет не по плану – тогда тебя запомнят".
"Когда Барселона сообщила мне, что не рассчитывает на меня, у меня было много предложений. Я посчитал, что готов перейти в команду, которая может конкурировать с Барселоной и Реалом".
"Я полон энтузиазма. Атлетико – конкурентоспособная команда", — приводит слова Луиса Суареса Sport.
Напомним, что Луис Суарес выступал за Барселону с 2014 года.