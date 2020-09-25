Испания

Реал объявил список футболистов, которые отправятся на матч третьего тура Ла Лиги.

На поединок третьего тура Примеры Реал взял с собой 22 футболистов. Примечательно, что среди них не оказалось Эдена Азара и Марко Асенсио.

Они тренировались с партнерами, но пока не готовы играть.

Список игроков:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Борха Майораль, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч Бетис – Реал состоится 26 сентября в 22:00 по киевскому времени.