Испания

Полузащитник в новом сезоне будет выступать под престижным номером.

Трое игроков Барселоны определились с номерами на сезон-2020/21. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.

Хавбек Карлес Аленья, который вернулся из аренды в Бетисе, взял себе шестой номер. Раньше он принадлежал Жану-Клеру Тодибо, которого связывают с Фулхэмом и Эвертоном.

Новичок каталонцев Франсишку Тринкан будет играть под 17-м номером. В прошлой кампании под ним выступал Антуан Гризманн, теперь занявший семерку.

Воспитанник Барселоны Педри будет играть за первую команду с числом 16 на спине. В предыдущем сезоне этот номер принадлежал Мусса Ваге.