Барселона все еще надеется усилить атаку в это трансферное окно.
Рональд Куман, Getty Images
26 сентября 2020, 15:59
Главный тренер Барселоны Рональд Куман не стал исключать подписание в линию атаки.
"Депай или Лаутаро? Я ничего не исключаю", — цитирует Рональда Кумана журналист Фабрицио Романо.
По информации журналиста, реалистичной целью для каталонцев является Мемфис Депай. За него вскоре должны предложить 30 млн евро + бонусы. Что касается Лаутаро Мартинеса, то он собирается остаться в Интере.
Пока что "сине-гранатовые" только расстались с центральным нападающим Луисом Суаресом, который ушел в Атлетико.