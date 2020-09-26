Испания

Барселона все еще надеется усилить атаку в это трансферное окно.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман не стал исключать подписание в линию атаки.

"Депай или Лаутаро? Я ничего не исключаю", — цитирует Рональда Кумана журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, реалистичной целью для каталонцев является Мемфис Депай. За него вскоре должны предложить 30 млн евро + бонусы. Что касается Лаутаро Мартинеса, то он собирается остаться в Интере.

Пока что "сине-гранатовые" только расстались с центральным нападающим Луисом Суаресом, который ушел в Атлетико.