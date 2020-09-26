В третьем туре чемпионата Испании Алавес и Хетафе расписали мировую.
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26 сентября 2020, 16:22
Алавес сумел удержать нулевую ничью в матче против Хетафе в третьем туре и набрал первое очко в нынешнем чемпионате Испании. Хетафе первые очки потерял.
Алавес — Хетафе 0:0
Алавес: Пачеко — Химо, Лагвардия, Лежен, Дуарте — Мендес (Борха Сайнс, 88), Батталья (Ману Гарсия, 80), Понс, Риоха (Хави Лопес, 69) — Дейверсон (Лукас Перес, 81), Хоселу.
Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Эчейта, Оливера — Ньом, Максимович (Тимор, 88), Арамбарри, Кукурелья — Эрнандес (Анхель, 61), Мата (Унал, 46).
Предупреждения: Батталья, Лежен — Джене, Суарес.