Испания

Капитан Реала забивает уже в 17 сезонах чемпионата Испании подряд.

В третьем туре чемпионата Испании Реал обыграл Бетис со счетом 3:2, а один из голов забил с пенальти центральный защитник мадридцев Серхио Рамос.

Для Серхио нынешний сезон стал уже 17-м подряд, когда он забивает в Ла Лиге. Рамос – только третий футболист, которому покорилась эта отметка.

Бывший нападающий Реала Сантильяна тоже забивал в 17 кампаниях подряд, а вот форвард Атлетико Агустин Гаинсе смог отличится в 19 сезонах кряду.

Контракт 34-летнего Рамоса с Реалом действует до окончания нынешнего сезона.