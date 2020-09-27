Баскский клуб победил на выезде со счетом 2:1.
Эйбар – Атлетик, Getty Images
27 сентября 2020, 17:17
В матче третьего тура Примеры Атлетик обыграл на выезде Эйбар со счетом 2:1. Победу "львам" принес дубль полузащитника Унаи Лопеса, а в составе хозяев единственный гол забил Кике.
Эйбар – Атлетик 1:2
Голы: Кике Гарсия, 48 – Унаи Лопес, 40, 87.
Эйбар: Дмитровичи – Корреа (Техеро, 71), Оливейра, Бигас, Родригес – Ресио (Кике Гонсалес, 46), Диоп, Экспосито – Кондзер (Леон, 46), Кике Гарсия (Муто, 90), Инуи (Арбилья, 84).
Атлетик: Унаи Симон – Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче – Унаи Лопес (Весга, 90+4), Рауль Гарсия – Уильямс (Кордоба, 86), Муниаин (Сансет, 85), Морсильо (Вильялибре, 58) – Дани Гарсия.
Предупреждение: Диоп.