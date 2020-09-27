Испания

Вашему вниманию результаты двух матчей чемпионата Испании за 27 сентября.

Завершились очередные поединки третьего тура испанской Ла Лиги, в рамках которого Кадис на своем поле не сумел удержать ничью с Севильей (1:1), а Вальдолид и Сельта не смогли выявить сильнейшего по итогам двух таймов (1:1).

Кадис — Севилья 1:3

Голы: Сальви Санчес, 48 — Де Йонг, 65, Мунир, 90, Ракитич, 90+6

Кадис: Сифуэнтес, Мауро, Эспино, Кала, Карселен, Мари (Малбашич, 76), Сальви Санчес (Фали, 84), Йонссон (Аугусто Фернандес, 71), Помбо (Бодижер, 85), Алекс Фернандес, Негредо (Лосано, 77).

Севилья: Буну, Навас, Серджи Гомес (Жордан, 60), Диего Карлос, Акунья, Гудель, Ракитич, Сусо (Оскар Родригес, 69), Оливер Торрес (Мунир, 61), Окампос (Хиль, 78), Эн-Несири (де Йонг, 61).

Предупреждения: Кала, Аугусто Фернандес, Мауро, Фали — Гудель, Сусо.

Вальядолид — Сельта 1:1

Голы: Гвардиола, 66 (пен.) — Аспас, 44

Вальядолид: Роберто, Хавьер Санчес, Начо Мартинес, Перес, Бруно Гонсалес, Кике Перес, Тони Вилья (Плано, 73), Орельяна (Эрвиас, 58), Сан-Эметерио, Рауль Карнеро (Маркос Андре, 58), Гвардиола.

Сельта: Вильяр, Мальо, Айду, Оласа, Мурильо, Бельтран (Араухо, 81), Тапия (Йокушлу, 80), Мор (Мендес, 60), Денис Суарес (Баэса, 60), Нолито (Санти Мина, 72), Аспас.

Предупреждения: Гвардиола, Бруно Гонсалес, Хавьер Санчес — Мор, Бельтран, Мальо.