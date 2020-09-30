Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Вальядолидом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прибегнул к ротации состава своей команды в матче против Вальядолида. На флангах обороны "сливочных" выйдут Альваро Одриосола и Марсело. Кроме того, вместо Мартина Эдегора с первых минут под нападающими сыграет Иско.

Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Вальверде — Иско — Йович, Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Карвахаль, Начо Фернандес, Асенсио, Майораль, Васкес, Винисиус, Эдегор, Менди, Родриго

Вальядолид: Хименес — Эрвиас, Гонсалес, Санчес, Карнеро — Мичел, Феде — Плано, Орельяна, В. Рубио — Вайссман

Запасные: С. Перес, Л. Перес, Кике, Эль Ямик, Мараньяо, Вилья, Начо Мартинес, Куки, Ориоль, М. Рубио, Лопес

Матч Реал — Вальядолид начнется в 22:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.