Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Сельта и каталонская Барселона.

Каталонская Барселона в своем втором матче этого сезона в испанской Ла Лиге будет на выезде противостоять Сельте из Виго. На "Балаидосе" "сине-гранатовые" не побеждали уже более пяти лет, поэтому надежды их болельщиков полностью возлагаются на плечи Рональда Кумана, который стартовал с победы над Вильярреалом (4:0). К слову, состав с игры против "желтой субмарины" нидерландский специалист не поменял.

Сельта: Виллар — Мальо, Айду, Мурильо, Оласа — Суарес, Тапиа, Фонтан, Вейга — Мор, Аспас.

Запасные: Рули, Окай, Вадильо, Бельтран, Нолито, Мина, Мендес, Домингес, Баеса, Родригес, Каррейра.



Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, де Йонг — Месси, Коутиньо, Фати — Гризманн.

Запасные: Тенас, Пенья, Араухо, Миньо, Пьянич, Педри, Аленья, де ла Фуэнте, Пуч, Дембеле, Тринкан, Брайтвейт.



Матч Сельта — Барселона начнется в 22:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.