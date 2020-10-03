Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Ла Лиги между мадридским Атлетико и Вильярреалом.

Капитан мадридского Атлетико Коке, вышедший лишь на замену в матче предыдущего тура, сыграет с первых минут в поединке с Вильярреалом. Также в основу "матрасников" вернулся Анхель Корреа.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Корреа, Сауль, Партей, Коке — Суарес, Фелиш

Запасные: Грбич, М. Санчес, Перес, Эрмосо, Р. Санчес, Лемар, Льоренте, Эррера, Витоло, Феррейра Карраско, Д. Коста, Камельо

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Эступиньян — Иборра — Морено, Тригерос, Парехо, Гомес — Алькасер

Запасные: Рульи, Фунес-Мори, Бакка, Чуквезе, Кубо, Х. Коста, Кабрера, Баэна, Ниньо

Матч Атлетико — Вильярреал начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.