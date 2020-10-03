Испания

"Оружейники" победили на выезде со счетом 2:1.

В матче 5-го тура Примеры Эйбар обыграл на выезде Эйбар со счетом 2:1. В составе хозяев гол забил Тони, а Эстебан Бургос и Кевин Родригес.

Стоит отметить, что с 73-й минуте "оружейники" играли в меньшинстве.

Вальядолид – Эйбар 1:2

Голы: Тони Вилья, 37 – Бургос, (29, пенальти), Родригес, 90.

Вальядолид: Роберто, Эль-Ямик, Перес, Санчес, Начо Мартинес, Тони Вилья (Эрвиас, 78), Кике Перес, Сан-Эметерио (Вальдо Рубио, 90), Орельяна (Плано, 65), Маркос Андре, Гвардиола (Вейсман, 65).

Эйбар: Дмитрович, Оливейра, Рафа Соареш, Корреа, Родригес, Альварес, Диоп, Инуи (Арбилья, 88), Бургос, Муто (Экспосито, 76), Мендиа (Кике Гарсия, 62).

Предупреждения: Сан-Эметерио, Эль-Ямик – Мендиа, Бургос, Корреа.

Удаление: Диоп, 73.