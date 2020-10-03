Испания

Командам Диего Симеоне и Унаи Эмери так и не удалось открыть счет в матче (0:0).

В рамках пятого тура Ла Лиги мадридский Атлетико принимал Вильярреал. Сразу же после стартового свистка гости забрали мяч под свой контроль и могли забить быстрый гол благодаря заработанному штрафному, но его подача не привела к удару по воротам. Через некоторое время мадридцы перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. У Суареса была хорошая возможность забить из выгодной позиции, но Луис пробил очень неточно. Через несколько минут нападающий выступал уже в качестве ассистента, попытавшись вывести Корреа на ударную позицию, но его пас не прошел.

Подопечные Диего Симеоне продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но вскрыть оборону соперника им никак не удавалось. А вот гости были острее у чужих ворот. В одном из эпизодов Гаспар хлестко пробил под перекладину, а Облак перевел мяч на угловой. "Желтая субмарина" еще некоторое время провела атаке, а затем вновь отдала инициативу сопернику.

Мадридцы проводили много времени на чужой половине поля, но практически не пробивали по воротам. Не помогали и заработанные стандартные положения, которые преимущественно оказывали безадресными. Хозяева раз за разом загружали мяч в штрафную площадь, но это не приносило никакой пользы. До ухода на перерыв команды так и не создали ни одного опасного момента, так что отправились в раздевалки с "нулями" на табло.

В начале второй половины встречи гости забрали мяч под свой контроль и едва не забили быстрый гол. Морено вывел Гаспара на ударную позицию, Марио пробил в ближний угол, а Облак отбил мяч, выручив своих защитников. Через несколько минут уже Морено оказался наконечником атаки, но не смог как следует попасть по мячу после паса Гомеса. Практически сразу же после этого "матрасники" перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Асенхо мог привезти гол в свои ворота после неудачной игры на выходе, окажись кто-то из игроков Атлетико рядом.

Через несколько минут Лоди угрожал воротам команды Эмери ударом в ближний угол из пределов штрафной — Асенхо справился с выстрелом бразильца. Затем команды по очереди владея мячом, отдавая его друг другу. Они обменялись ударами по воротам из-за пределов штрафной — ни один из них не был точным. Симено решил освежить атаку, произведя сразу тройную замену. Но вскоре после появления новых игроков Атлетико команда могла не забить, а пропустить. Морено покатил мяч во вратарскую в расчете на то, что один из его партнеров успеет туда вбежать и переправить мяч в ворота, но этого не произошло.

"Желтая субмарина" еще некоторое время контролировала мяч, после чего отдала его хозяевам, опустившись на чужую половину поля. В завершении одной из атак Коста пробил по воротам из пределов штрафной, но он был заблокирован Альбиолем. Позднее у Диего была отличная возможность замкнуть прострел Феррейры Карраско, но нападающий не дотянулся до мяча. Гости ответили на это эффектным ударом слета от Морено, но он оказался неточным. До окончания встречи ни одной из команд так и не удалось забить. Как итог, безголевая ничья, которая хотя бы на время подняла Вильярреал на верхнюю строчку турнирной таблицы. Мадридцы же пока располагаются на десятом месте.

Атлетико — Вильярреал 0:0

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Корреа (Льоренте, 70), Сауль, Партей, Коке (Феррейра Карраско, 70) — Суарес (Д. Коста, 70), Фелиш (Эррера, 76)

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Эступиньян — Иборра — Морено, Тригерос (Кубо, 85), Парехо, Гомес — Алькасер (Чуквезе, 72)

Предупреждения: Лоди — Альбиоль, Иборра