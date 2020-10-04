Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединок Ла Лиги.

В центральном поединке пятого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле примет Севилью.

Барселона — Севилья

Воскресенье, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Хесус Хиль Мансано — главный арбитр встречи. Трансляция — Megogo.

Барселона отлично начала сезон при новом тренере, а потому пока что к Рональду Куману нет никаких вопросов — два матча, две победы, уверенная игра в атаке. Нидерландский специалист внес коррективы в состав команды под себя — пока что его маневры себя полностью оправдывают. Второй шанс получил Коутиньо, а Фати становится новой звездой мирового масштаба.

Первым матчем сезона для "сине-гранатовых" стало противостояние с Вильярреалом, которое сполна показало мощь Барселоны, отправившей в ворота соперника четыре безответных мяча. В следующей же игре у каталонцев был традиционно непростой выезд в Виго к Сельте — хозяева получили "всего лишь" три гола.

Севилья довольно поздно завершила прошлый сезон, став победителем Лиги Европы. Нынешнюю же кампанию подопечные Лопетеги начали с поражения в Суперкубке от Баварии. Несмотря на устрашающие выступления мюнхенцев в предшествующих тому матчу играх, "нервионцы" смотрелись очень здорово.

Победы над Кадисом и Леванте вдобавок в начале сезона на внутренней арене дают понять, что Севилья готова прогрессировать в новом сезоне и вовсе не собирается сдавать позиции. "Сине-гранатовые" — не самый удобный соперник для команды Лопетеги, а уж о "любви" Месси к андалусийцам уже сказано не раз — Лео постоянно поражает их ворота.

Барселона по-прежнему не может рассчитывать на Марка-Андре Тер Штегена, а потому ждем появление Нето. Клеман Ленгле в прошлом матче получил красную карточку — ждем увидеть молодого Араухо. Ожидаем, что команды порадуют нас забитыми голами, а Барселона отпразднует третью победу кряду в этом сезоне.

Интересные факты:

Барселона выиграла 24 из последних 27 домашних матчей Ла Лиги.

Барселона забила не менее 4 голов в последних 3 домашних матчах против Севильи во всех турнирах.



Барселона выиграла 6 последних домашних матчей против Севильи во всех соревнованиях.



Севилья не проиграла в последних 17 матчах Ла Лиги.

Севилья не пропустила в 6 из последних 8 матчей Ла Лиги



Барселона забивала не менее 3 голов в последних 3 матчах Ла Лиги.