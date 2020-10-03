Испания

Представляем вашему вниманию результаты двух матчей чемпионата Испании за 3 октября.

В поединке пятого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад на своем поле принимал Хетафе.

Казалось, что победителя встречи выявит единственный гол Оярсабаля с пенальти, но в конце второго тайма Сосьедаду удалось укрепить свое преимущество и добыть разгромную победу со счетом 3:0.

Реал Сосьедад — Хетафе 3:0

Гол: Оярсабаль, 28 (пен.), Мерино, 79, Порту, 82

Реал Сосьедад: Ремиро, Ле Норман, Элустондо, Монреаль, Горосабель (Саньян, 73), Субименди, Давид Силва (Гевара, 83), Оярсабаль (Хон, 83), Мерино, Порту (Лопес, 90+2), Исак (Барренечеа, 73).

Хетафе: Сория, Суарес, Эчейта, Джене, Ньом, Максимович (Мата, 61), Кукурелья, Арамбарри, Оливера, Анхель Родригес, Эрнандес (Тимор, 61).

Предупреждения: Горосабель, Мерино, Давид Силва — Суарес, Эрнандес, Эчейта.

В параллельном матче Эльче сошелся в противостоянии с Уэской, но двух таймов оказалось недостаточно командам, чтобы определить сильнейшего. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Эльче — Уэска 0:0

Эльче: Бадия, Хосема, Верду, Коне (Санчес Миньо, 38), Фидель, Хосан, Луисми (Кальво, 46), Мфулу (Милья, 46), Гути, Моренте, Бойе.

Уэска: Фернандес, Галан, Пулидо, Инсуа, Сиовас, Микель Рико (Сеоане, 66), Москера, Феррейро, Гарсия (Хуан Карлос, 66), Окадзаки (Онтиверос, 40), Рафа Мир.

Предупреждения: Инсуа, Пулидо.