Испания

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Испании.

Специалисты компании Parimatch считают, что шансы Барселоны на победу в этой игре существенно выше. Коэффициент на триумф каталонцев составляет 1,73.

Вероятность ничьей оценена коэффициентом 4, а в случае успешной ставки на победу Севильи Parimatch выплатит в 4,8 раз больше.

Следить за ходом игры вы можете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua. Стартовый свисток прозвучит сегодня, 4 октября, в 22:00 по киевскому времени.