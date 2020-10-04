Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Ла Лиги между Барселоной и Севильей.

Основной центральный защитник Барселоны Клеман Ленгле пропускает матч против Севильи из-за дисквалификации. Как и ожидалось, в паре с Жераром Пике сыграет Рональд Араухо.

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Араухо, Альба — Бускетс, Ф. де Йонг — Гризманн, Коутиньо, Фати — Месси

Запасные: Пенья, Дембеле, Арнау, Рамос, Дест, Пьянич, Тринкан, Пуч, Аленья, Педро, Брайтвейт, Де Ла Фуэнте

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Л. де Йонг, Окампос

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Гудель, Эль Хаддади, Родригес, Эн-Несири, Эскудеро, Васкес, Посо, Торрес, Фернандес

Матч Барселона — Севилья начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.