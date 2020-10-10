Испания

Испанский наставник рассказал о предстоящей встрече.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился своим мнением о матче со Швейцарией в Лиге наций.

"В предыдущих матчах Лиги наций Швейцария заслуживала большего. Это хорошая команда, которая может оказать на соперника сильное давление. Мы должны выложиться по максимуму, чтобы доставить им проблемы.

Я выберу то, что у меня есть, нежели игрока, который забивает по 30 голов за сезон, но ради которого придется все менять. У меня есть множество игроков, которые дают мне множество разных опций", – приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч Испания – Швейцария состоится в Мадриде в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.