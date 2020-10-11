Испания

Бразилец отметил, что многие футболисты набирают мышечную массу в Мюнхене.

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо своим голом и ассистом помог Бразилии обыграть Боливию (5:0), а на послематчевой пресс-конференции рассказал, как повлиял на него период в Баварии.

"В Баварии я изменился в физическом плане. И я этому рад, всегда хочется становиться лучше. Чему я научился в Баварии, так это тому, что могу делать акцент на работу. Я привык к этому, но если сегодня мне будет нужно работать в три-четыре раза больше нормы – я это сделаю, и я это делаю", — цитирует Коутиньо Globo Esporte.

Я много работал над физическими кондициями и очень хорошо себя чувствовал. В Баварии очень интенсивные тренировки. Вы можете видеть, что многие футболисты прибавили там в плане физики".

В нынешнем сезоне Коутиньо снова выступает за Барселону. В трех матчах он забил гол и сделал два ассиста.