Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона в поединке шестого тура чемпионата Испании пожалует в гости к Хетафе.

Хетафе — Барселона

Суббота, 17 октября, 22:00. Колизеум Альфонсо Перес. Главный арбитр встречи — Сезар Сото. Трансляция на Megogo.

Хетафе к перерыву на поединки национальных команд успел провести четыре поединка, в которых набрал семь баллов, что позволяет команде из пригорода Мадрида идти на седьмой строчке турнирной таблицы. В последнем матче чемпионата Хетафе гостил у Реала Сосьедад и пропустил трижды, не поразив ворота соперника.

Если не брать в расчет встречу с басками, то подопечные Бордаласа очень уверенно играли в обороне, не пропустив ни одного гола в трех стартовых поединках. Игроки Хетафе будут полны решимости реабилитироваться перед своими фанатами — мотивации им будет не занимать.

Барселона же до перерыва на матчи сборных команд успела провести всего лишь три поединка, в которых набрала семь баллов. Благодаря такому результату "сине-гранатовые" идут наравне с Реалом и Севильей по количеству потерянных очков. Последний матч для каталонцев завершился ничьей с Севильей на своем поле (1:1).

Пока что сложно делать выводы о работе Рональда Кумана, но тактическая гибкость команды заметна сразу. "Сине-гранатовым" очень пригодится вариативность в ближайших матчах, ведь впереди очень непростой календарь, когда придется играть каждые три дня. Куман не сможет рассчитывать на Тер Штегена, Умтити и Альбу.

Не сыграют: Тер-Штеген, Умтити, Альба

Под вопросом: Фирпо, Пьянич

Интересные факты:

Барселона не проигрывает в последних 17 матчах против Хетафе во всех соревнованиях.



Барселона выиграла в последних 4 выездных матчах Ла Лиги.



Хетафе не забивает в 5 из последних 7 матчей Ла Лиги.



Барселона не пропускает в 5 из последних 7 выездных матчей Ла Лиги.



Барселона забила не менее 2 голов в 8 из последних 9 матчей против Хетафе во всех соревнованиях.