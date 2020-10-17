Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Ла Лиги между Хетафе и Барселоной.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман оставил в запасе на матч против Хетафе Анссумане Фати и Филиппе Коутиньо. Их места на поле займут Усман Дембеле и Педри. Сержиньо Дест также выйдет на поле с первых минут. Он сыграет на левом фланге обороны.

Хетафе: Сория — Суарес, Даконам, Кабако, Оливера — Ньом, Максимович, Арамбарри, Кукурелья — Мата, Кучо

Запасные: Яньес, Унал, Тимор, Палаверса, Эчейта, Портильо, Чема, Мольехо, Родригес

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Дест — Бускетс, де Йонг — Дембеле, Гризманн, Педри — Месси

Запасные: Пенья, Арнау, Брайтвейт, Фати, Тринкан, Фирпо, Пуч, Аленья, Мингеса, Коутиньо, Араухо, Пьянич

Матч Хетафе — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.