Каталонцы последовали примеру мадридского Реала, проиграв в матче шестого тура (0:1).
хетафе - барселона, getty images
17 октября 2020, 23:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Хетафе - Барселона 1:0
Гол: Мата, 56 (с пенальти)
Хетафе: Сория — Суарес, Даконам, Кабако, Оливера — Ньом, Максимович (Мольехо, 90+5), Арамбарри, Кукурелья — Мата (Унал, 71), Кучо (Тимор, 90)
Барселона: Нето — Роберто (Пуч, 87), Пике, Ленгле, Дест — Бускетс, де Йонг (Брайтвейт, 80) — Дембеле (Фати, 62), Гризманн (Тринкан, 80), Педри (Коутиньо, 62) — Месси
Предупреждения: Мата, Кабако, Ньом, Оливера — Пике, Роберто, Дест