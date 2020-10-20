Испания

Главный тренер Барселоны считает, что аргентинец пока что не выступает на своем привычном уровне.

Лионель Месси продолжает выступать за Барселону после того, как не смог покинуть клуб летом. Новый тренер команды Рональд Куман признал, что пока что Лео не показывает свой максимум.

"У меня нет никаких жалоб или сомнений в самоотдаче Лионеля. Прямо сейчас его игра могла бы быть лучше. Но он счастлив в Барселоне, хочет играть и быть капитаном команды", — цитирует Кумана BBC.

Барселона считается фаворитом группы G вместе с Ювентусом, в то время, как Динамо и Ференцварош рассматривают в качестве аутсайдеров. Куман надеется, что команде удастся зайти далеко в этом сезоне.

"В Барселоне ты всегда хочешь бороться за трофеи, будь то чемпионат Испании или Лига чемпионов. Мы не принадлежим к числу ее фаворитов, но способны зайти далеко".

Свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов Барселона проведет уже сегодня, 20 октября. Игра с Ференцварошем начнется в 22:00.