Испания

Каталонцы намерены сохранить в составе целый ряд игроков.

Официальный сайт Барселоны сообщает, что клуб продлил действующие контракты с целым рядом футболистов — Клеманом Ленгле, Жераром Пике, Марком-Андре Тер Штегеном и Френки де Йонгом.

Отмечается, что Пике продлил соглашение до 2024 года, но оно вступит в силу только если игрок проведет определенное количество игр в сезоне-2021/22.

Договор с немецким голкипером рассчитан до 2025 года, а сумма отступных составит 500 миллионов евро.

С Ленгле и де Йонгом продлили соглашения до 2026 года. Отступные — 300 и 400 миллионов соответственно.

Напомним, в последнем поединке Лиги чемпионов Барселона обыграла Ференцварош со счетом 5:1.