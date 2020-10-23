Менеджер может быть уволен в ближайшее время.
Зинедин Зидан, getty images
23 октября 2020, 11:40
Руководство Реала сообщило главному тренеру команды Зинедину Зидану, что у него есть два матча, чтобы исправить результаты команды, сообщает l'Equipe.
По данным источника, президент "бланкос" Флорентино Перес сказал французу, что результат матчей против Барселоны и Боруссии М будут решающими для его дальнейшей работы в клубе.
Напомним, Реал под руководством Зидана проиграл два последних домашних поединка — в Примере против Кадиса и Лиге чемпионов против Шахтера.
Ранее менеджер прокомментировал матч против дончан, взяв на себя ответственность за поражение.