Испания

Менеджер может быть уволен в ближайшее время.

Руководство Реала сообщило главному тренеру команды Зинедину Зидану, что у него есть два матча, чтобы исправить результаты команды, сообщает l'Equipe.

По данным источника, президент "бланкос" Флорентино Перес сказал французу, что результат матчей против Барселоны и Боруссии М будут решающими для его дальнейшей работы в клубе.

Напомним, Реал под руководством Зидана проиграл два последних домашних поединка — в Примере против Кадиса и Лиге чемпионов против Шахтера.

Ранее менеджер прокомментировал матч против дончан, взяв на себя ответственность за поражение.