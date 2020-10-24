Испания

Представляем вашему вниманию котировки на поединок между каталонцами и "королевским клубом".

Специалисты букмекерской конторы Parimatch считают, что у Барселоны более высокие шансы на победу, чем у Реала. Вероятность успеха "сине-гранатовых" оценена коэффициентом 1,94.

Ничья и победа Реала оценены в Parimatch практически идентичными коэффициентами – 3,8 и 3,85 соответственно.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Барселона – Реал, которая начнется сегодня в 17:00.