Испания

Мадридцы оказались сильнее Барселоны в зрелищном матче (3:1).

Программу игрового дня в Ла Лиге открывало Эль Класико – Барселона принимала мадридский Реал. Обе команды показывают далеко не лучший свой футбол в начале сезона, но могли шанс исправить свое положение в случае победы над принципиальным соперником. Сразу же после стартового свистка каталонцы забрали мяч под свой контроль, но не угрожали воротам соперника, ограничиваясь перекатыванием мяча. А вот гости сумели забить после первой же проведенной атаки. Бензема вскрыл оборону пасом на Вальверде, а тот легко разобрался с Нето – 0:1.

Уже через две минуты Винисиус мог забивать, обыгравшись с Бензема, но бразилец привычно для себя пробил очень неточно. А уже в ответной атаке Барса сравняла счет. Месси вывел Альбу на оперативное пространство, Хорди отпасовал во вратарскую на Фати, а Ансу пробил мимо Куртуа – 1:1. Пропустив, Реал забрал мяч под свой контроль, но продлилось это недолго. Гости быстро вернули мяч каталонцам, который провели несколько позиционных атак кряду, но ни одна из них не привела к опасному моменту. Затем игра на некоторое время успокоилась, команды взяли паузу, поочередно неспешно перекатывая мяч.

После того, как участникам матча удалось немного усыпить болельщиков, они обменялись убойными моментами. Сперва Месси убрал Рамоса на замахе и пробил в ближний угол – Куртуа продемонстрировал классную реакцию и спас свою команду. А через несколько мгновений Бензема был обязан забивать после паса Крооса, но пробил прямо в Нето. Через несколько минут подопечные Рональда Кумана претендовали на пенальти, но Каземиро не нарушал правил в борьбе с Месси, сыграв в мяч.

Барселона еще какое-то время контролировала мяч, после чего надолго отдала его сопернику. "Сливочные" атаковали большими силами, перебравшись на чужую половину поля. Однако им не удавалось вскрыть оборону соперника, которая легко справлялась с выпадами гостей. До окончания первого тайма мадридцам не удалось создать ни одного опасного момента. Хотя это могло случиться, отдай Винисиус точный пас под удар Асенсио, но передача бразильца не прошла. "Сине-гранатовые" также больше не угрожали воротам Куртуа, так что команды отправились на перерыв при ничейном счете.

После возобновления игры Реал завладел инициативой, забрав мяч под свой контроль. Гости заработали несколько стандартов, но ни одна из подач не привела к опасному удару по воротам. Хозяева ответили на это проход Фати с ударом в дальний угол, которому совсем немного не хватило точности. Через несколько минут Ансу сделал все для того, чтобы забил Коутиньо, выложив мяч ему на голову, но Филиппе не попал по воротам с близкого расстояния. После этого мадридцы снова забрали мяч себе и провели несколько акцентированных атак, но до опасных моментов снова не доходило.

В одном из эпизодов Рамос упал в чужой штрафной в борьбе с Ленгле, после чего гости претендовали на пенальти. В итоге они его получили. Сам же пострадавший подошел к мячу и реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:2. После забитого гола подопечные Зидана продолжили владеть мяч, обретя психологическое преимущество. Но через некоторое время они все же отдали инициативу сопернику. Каталонцы вскоре также претендовали на пенальти, но в данном случае он не был назначен, так как Варан не играл рукой.

Подопечные Кумана оккупировали чужую половину поля и предпринимали попытки вскрыть оборону соперника. Однако защитники Реала действовали надежно, оставляя Куртуа без серьезной работы. В одном из эпизодов Тибо все же пришлось вступить в игру. Он неудачно сыграл на выходе после подачи со штрафного, но хозяевам не удалось этим воспользоваться. Через несколько минут Месси получил шанс забить прямым ударом со штрафного, но не смог перебросить мяч через стенку.

Куман решил усилить атаку, выпустив на поле сразу четверых игроков передней лини. Однако появление Гризманна, Дембеле, Тринкана и Брайтвейта никак не помогло команде. Реал отодвинул игру со своей половины поля и создал несколько отличных возможностей забить. Нето включил режим супергероя, сперва отразив два удара Крооса кряду, а затем потащил мяч и после удара Рамоса с близкого расстояния. Но через несколько минут он неудачно сыграл на выходе, подарив мяч Родриго. Бразилец отпасовал на Модрича, который издевательски обыграл Нето и отправил мяч в сетку — 1:3.

В оставшиеся минуты "сине-гранатовые" предпринимали попытки возродить интригу, однако ничего не создали у чужих ворот. Как итог, гости одержали яркую победу в не менее ярком поединке и хотя бы на время возглавили турнирную таблицу. Зидан успешно сдал свой первый экзамен на пути к тому, чтобы остаться у руля команды.

В восьмом туре Барселона отправится в гости к Алавесу, а Реал примет Уэску.

Барселона — Реал 1:3

Голы: Фати, 8 — Вальверде, 5, Рамос, 63 (с пенальти), Модрич, 90

Барселона: Нето — Дест, Пике, Ленгле, Альба (Брайтвейт, 87) — Бускетс (Тринкан, 82), де Йонг — Педри (Дембеле, 82), Коутиньо, Фати (Гризманн, 82) — Месси

Реал: Куртуа — Начо (Васкес, 43), Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Кроос — Асенсио (Родриго, 81), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Ленгле, Альба, Месси — Каземиро, Начо