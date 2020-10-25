Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Ла Лиги.

Атлетико и Бетис ушли на перерыв при нулях на табло, но уже на 46-й минуте Маркос Льоренте вывел "матрасников" вперед. На последней минуте второго тайма свой дежурный гол забил Луис Суарес – 2:0.

Атлетико — Бетис 2:0

Голы: Льоренте, 46, Суарес, 90

Атлетико: Облак, Эрмосо (Лоди, 77), Савич, Фелипе, Триппьер, Льоренте, Торрейра (Карраско, 46; Витоло, 83), Коке, Лемар (Эррера, 46), Корреа (Жоау Феликс, 57), Суарес.

Бетис: Браво, Монтойя, Бартра, Морено, Манди, Родригес (Руис, 80), Каналес, Тельо (Хоакин, 65), Вильям Карвалью (Морон, 65), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 80).

Предупреждения: Суарес, Коке.

Удаление: Монтойя, 74.