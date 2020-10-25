Представляем вашему вниманию видеообзор игры Ла Лиги.
Луис Суарес, Getty Images
25 октября 2020, 08:22
Атлетико и Бетис ушли на перерыв при нулях на табло, но уже на 46-й минуте Маркос Льоренте вывел "матрасников" вперед. На последней минуте второго тайма свой дежурный гол забил Луис Суарес – 2:0.
Атлетико — Бетис 2:0
Голы: Льоренте, 46, Суарес, 90
Атлетико: Облак, Эрмосо (Лоди, 77), Савич, Фелипе, Триппьер, Льоренте, Торрейра (Карраско, 46; Витоло, 83), Коке, Лемар (Эррера, 46), Корреа (Жоау Феликс, 57), Суарес.
Бетис: Браво, Монтойя, Бартра, Морено, Манди, Родригес (Руис, 80), Каналес, Тельо (Хоакин, 65), Вильям Карвалью (Морон, 65), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 80).
Предупреждения: Суарес, Коке.
Удаление: Монтойя, 74.