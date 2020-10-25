Испания

Испанец считает, что его команда должна была победить.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа прокомментировал поединок АПЛ против Челси (0:0).

"Я считаю, что мы создали достаточно шансов, чтобы победить. Конечно, это была напряженная игра против хорошей команды, но я думаю, что мы заслужили большего".

"Я думаю, у нас было два или три отличных момента, особенно с Рашфорда, но вратарь спасал Челси. Была тяжелая игра, и теперь нам нужно с нетерпением ждать следующих поединков", — сказал он MUTV.

Вашему вниманию видеообзор поединка между лондонцами и "манкунианцами".