В матче 7-го тура испанской Примеры Гранада обыграла на выезде Хетафе со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти в конце первого тайма забил Анхель Монторо.

Хетафе – Гранада 0:1
Гол: Монторо, 45 (пенальти).

Хетафе: Сория, Кабако, Оливера, Джене, Ньом (Унал, 64), Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Тимор, 64), Суарес, Эрнандес, Мата (Анхель Родригес, 46).

Гранада: Руй Силва, Вальехо, Нева, Фулькье, Херман Санчес, Этеки, Монторо (Перес, 74), Кенеди (Пуэртас, 55), Эррера, Молина (Соро, 74), Суарес (Мачис, 55).

Предупреждения: Мата, Оливера, Джене, Унал – Херман Санчес, Эррера.