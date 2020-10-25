"Рохибланкос" победили на выезде со счетом 1:0.
Хетафе – Гранада, Getty Images
25 октября 2020, 21:39
В матче 7-го тура испанской Примеры Гранада обыграла на выезде Хетафе со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти в конце первого тайма забил Анхель Монторо.
Хетафе – Гранада 0:1
Гол: Монторо, 45 (пенальти).
Хетафе: Сория, Кабако, Оливера, Джене, Ньом (Унал, 64), Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Тимор, 64), Суарес, Эрнандес, Мата (Анхель Родригес, 46).
Гранада: Руй Силва, Вальехо, Нева, Фулькье, Херман Санчес, Этеки, Монторо (Перес, 74), Кенеди (Пуэртас, 55), Эррера, Молина (Соро, 74), Суарес (Мачис, 55).
Предупреждения: Мата, Оливера, Джене, Унал – Херман Санчес, Эррера.