Сан-себастьянцы отправили в ворота соперника четыре мяча.
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25 октября 2020, 23:53
Реал Сосьедад в рамках седьмого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Уэску и добился разгромной победы.
Реал Сосьедад — Уэска 4:1
Голы: Оярсабаль, 35, 54, Порту, 69, Исак, 75 — Мир, 46
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос — Гуриди (Мерино, 63), Сильва (Лопес, 76), Порту (Саньян, 76), Субименди, Ойарсабаль (Баутиста, 76) — Виллиан Жозе (Исак, 63).
Уэска: Фернандес — Галан (Онтиверос, 71), Пулидо, Маффео (Сильва, 72), Сиовас — Гарсия, Москера, Феррейро (Дани Эскриче, 56), Сеоане (Нвакали, 71) — Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 56), Рафа Мир.
Предупреждения: Элустондо, Оярсабаль — Эскриче