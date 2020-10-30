Специалист уверен, что бразилец еще проявит себя в клубе.
Зинедин Зидан, Getty Images
30 октября 2020, 15:42
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан ответил на критику в адрес вингера клуба Винисиуса Жуниора.
"Он с нами, он молод, и у него большое будущее в Мадриде. Винисиус много работает, и я это вижу. Он тот футболист, который хочет совершенствоваться и учиться. Это хорошо и для тренера, и для команды".
Также специалист рассказал об отношениях между Каримом Бензема и Винисиусом. Напомним, в поединке против Боруссии Менхенгладбах Бензема был возмущен уровнем игры бразильца и попросил защитника Ферлана Менди не пасовать на него.
"Все прояснилось, проблем нет. Они хорошо тренировались и их энергия направлена на матч против Уэски в чемпионате.
Они общаются между собой, и это самое главное. Все, что обговаривается на поле, остается там. Время от времени подобное случается, значит мы живы. Поговорили и все", — цитирует Зидана AS.
Отметим, матч Реал — Уэска состоится в субботу, 31-го октября. Начало встречи — в 15:00.