Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании примет на своем поле Уэску.

Реал — Уэска

Суббота, 31 октября, 15:00. Эштадио Альфредо ди Стефано. Главный арбитр — Пабло Гонсалес.

Реал после шести сыгранных матчей набрал тринадцать баллов и перед субботним игровым днем находится на третьей строчке турнирной таблицы. В минувшем туре чемпионата Испании "королевский клуб" играл против Барселоны и добился победы со счетом 3:1. Тот матч был очень важен для судьбы Зинедина Зидана.

Мадридцы добились победы, пускай и с небольшим судейским скандалом, но затем снова неудачно выступили в Лиге чемпионов. Реал чудом спасся в концовке поединка против Боруссии М в заключительные минуты. У "сливочных" игровой кризис, каждый матч для них может преподнести незапланированные трудности.

Уэска, в свою очередь, находится в зоне вылета, на третьем месте с конца турнирной таблицы, с пятью баллами в активе после семи сыгранных поединков. В минувшем туре у команды был выезд к Реалу Сосьедад и разгромное поражение со счетом 1:4. Пускай дела у Уэски идут и не лучшим образом, но команда, определенно, будет крайне мотивирована показать себя с таким соперником.





Реалу срочно нужно возвращать былую форму, пока не были совершены бесповоротные ошибки в Лиге чемпионов. Возможно, в Ла Лиге есть место для осечки, но соперник располагает к тому, чтобы набрать три балла. Очень интересно будет посмотреть на Эдена Азара, который уже получил двадцать минут игрового времени против Боруссии М. А вот увидеть Карвахаля и Эдегора пока что не получится.

Не сыграют: Карвахаль, Эдегор, Начо — Лопес