Испания

Главный тренер мадридцев прокомментировал состояние своего подопечного.

Реал в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании примет на своем поле Уэску. Зинедин Зидан очень надеется, что Азар вскоре станет важной частью состава.

"Азар в порядке, и мы счастливы. Он хорошо тренируется каждый день, находится в хорошем настроении. Когда кто-то получает травму и оказывается вне игры, а не с товарищами по команде, это может быть очень тяжело. Каждый игрок хочет быть на поле, наслаждаться игрой. Сейчас все выглядит позитивно, Азар вернулся, но у нас есть и другие травмированные. Надеюсь, мы все скоро снова будем вместе.

У нас много игр, и идея состоит в том, чтобы Азар вернулся в состав. Посмотрим, что получится, главное, чтобы ему было хорошо. Главное — быть готовыми, потому что у нас много матчей впереди", — приводит слова Зидана официальный сайт Реала.

Напомним, что Азар попал в заявку на матч Реала в Ла Лиге впервые в сезоне.