Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Уэской.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан усадил в запас Винисиуса. Его место на поле займет Эден Азар, не игравший за "сливочных" с первых минут с августа. Кроме того, на скамейке запасных оказались Ферлан Менди, Рафаэль Варан и Тони Кроос. Вместо них сыграют Марсело, Эдер Милитан и Лука Модрич.

Реал: Куртуа — Васкес, Милитан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Азар

Запасные: Лунин, Альтубе, Варан, Кроос, Йович, Винисиус, Иско, Менди, Диас, Родриго, Сантос

Уэска: Андрес Фернандес — Маффео, Пулидо, Сиовас, Луизиньо — Гарсия, Москера, Нвакали — Гомес, Мир, Онтиверос

Запасные: Альваро Фернандес, Инсуа, Силва, Галан, Вальдеррама, Думбия, Феррейро, Сеоане, Руис, Рамирес, Эскриче

Матч Реал — Уэска начнется в 15:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.