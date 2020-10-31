Испания

"Сливочные" вернулись на первое место благодаря уверенной победе над Уэской (4:1).

В рамках восьмого тура Ла Лиги мадридский Реал принимал Уэску. Зинедин Зидан прибегнул к ротации состава, оставив нескольких основных игроков на скамейке запасных. Зато впервые за долгое время с первых минут сыграл Эден Азар. Первые минут матча прошли под диктовку гостей, после чего мадридцы быстро забрали мяч себе. Однако они могли пропустить уже через несколько минут после этого - Мир убежал от Милитана и метил в ближний угол, но не попал по воротам. После этого Реал долго не подпускал соперника к своим воротам.

"Сливочные" много владели мячом на чужой половине поля, раз за разом загружая его в штрафную площадь, но это ни к чему не приводило. Защитники Уэски достаточно легко отводили угрозу от своих ворот. Подопечные Зидана практически не покидали чужую половину поля, много владея мячом, но не могли вскрыть оборону соперника. Первая угроза воротам возникла после удара Рамоса головой – Фернандес с ним справился. Через несколько минут хозяева могли пропустить, но, к их счастью, Гомес не смог как следует попасть по мячу после прострела Онтивероса.

Затем мадридцы снова оккупировали чужую половину поля, проводя атаку за атакой. Однако им по-прежнему не удавалось доводить их до ударов по воротам. Но уже ближе к окончанию первой половины встречи Реалу таки удалось забить. Азар получил пас от Вальверде и решился на дальний удар по воротам – мяч залетел точно в угол – 1:0. Поведя в счете, хозяева не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. До ухода на перерыв они сумели удвоить преимущество, сделав громкую заявку на победу. Бензема получил пас от Васкеса, обработал мяч и пробил мимо Фернандеса — 2:0. При таком счете команды и отправились в раздевалки.

После возобновления игры "сине-гранатовые" сразу же забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Подопечные Мичела рассчитывали забить быстрый гол, но вместо этого они его пропустили. Бензема отпасовал на свободного Вальверде, а уругваец вколотил мяч в дальний угол ворот — 3:0. Забив очередной гол, мадридцы снова опустились на свою половину поля, рассчитывая на игру на контратаках. Одна из них могла завершиться взятием ворот после прохода Винисиуса с пасом под удар Бензема, но нападающий не попал по воротам.

Через несколько минут возможность отличиться была у Иско, но он не смог пробить по воротам после паса Родриго. Еще через несколько минут бразилец выступил уже в роли завершителя атаки, пробив по воротам из пределов штрафной, но ему не удалось переиграть Фернандеса. Со временем "сливочные" успокоились, отдав мяч во владение сопернику, за что вскоре поплатись, пропустив гол. Мир вошел в штрафную и забросил мяч во вратарскую на Феррейро, а тот переправил его в ворота — 3:1.

После забитого гола гости продолжали контролировать мяч на чужой половине поля в надежде возродить интригу. Однако им не удалось отправить второй мяч в ворота Куртуа. В одном из эпизодов у Мира был шанс это сделать, но Кроос в последний момент помешал ему нанести удар. "Сине-гранатовые" еще какое-тог время провели на чужой половине поля, после чего снова отдали мяч сопернику. Реал решительно шел в атаку, будучи не против снова увеличить разрыв в счете до трех мячей. Это произошло на 90-й минуте — Родриго скинул мяч на Бензема после подачи Марсело, а француз отправил его в сетку — 4:1.

В компенсированное время у хозяев была возможность забить еще раз, но Родриго не удалось завершить контратаку прицельным ударом по воротам. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, зафиксировавший уверенную победу мадридцев. Она позволила команде Зидана хотя бы на время вернуться на первое место, Уэска же продолжает пребывать в зоне вылета.

В девятом туре Реал отправится в гости к Валенсии, а Уэска примет Эйбар.

Реал - Уэска 4:1

Голы: Азар, 40, Бензема, 45, 90, Вальверде, 54 — Феррейро, 74

Реал: Куртуа — Васкес (Менди, 52), Милитан, Рамос, Марсело — Вальверде (Иско, 61), Каземиро (Кроос, 69), Модрич — Асенсио (Родриго, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 60)

Уэска: Андрес Фернандес — Маффео, Пулидо, Сиовас, Луизинью (Силва, 83) — Гарсия (Вальдеррама, 57), Москера, Нвакали (Рамирес, 57) — Гомес (Феррейро, 46), Мир, Онтиверос (Галан, 46)

Предупреждения: Сиовас, Рамирес