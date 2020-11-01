Испания

Неудачная серия "кельтов" без побед продлилась до шести поединков.

В поединке восьмого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад отправился в гости к Сельте, которая крайне неудачно стартовала в текущем сезоне.

Несмотря на то, что "бело-голубые" пребывали не в лучших физических кондициях после матча Лиги Европы против Наполи, они не испытали никаких проблем с Сельтой.

Футболисты Сосьедада отправили в ворота соперника четыре мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы. Сельта, в свою очередь, вынуждена довольствоваться одним голом Аспаса после реализованного пенальти.

Сельта — Реал Сосьедад 1:4

Голы: Аспас, 77 (пен) — Давид Силва, 24, Оярсабаль, 34, Виллиан Жозе, 54, 81

Сельта: Рубен Бланко, Араухо (Айду, 46), Фонтан, Мурильо, Каррейра, Бельтран (Санти Мина, 57), Денис Суарес, Баэса (Мендес, 46), Тапия, Нолито (Мор, 66), Аспас.

Реал Сосьедад: Ремиро, Ле Норман, Муньос, Горосабель (Арамбарри, 65), Саньян, Давид Силва (Лопес, 79), Гуриди (Гевара, 65), Оярсабаль (Порту, 46), Субименди, Барренечеа (Меркеланс, 71), Виллиан Жозе.

Предупреждения: Фонтан - Гуриди, Давид Силва, Субименди, Муньос, Ле Норман.

На 90+2 минуте вторую желтую карточку заработал Фонтан (Сельта).