Испания

Остальные футболисты сдали негативные результаты.

Официальный сайт мадридского Реала сообщает, что защитник команды Эдер Милитан сдал положительный тест на коронавирус.

По данным источника, остальные футболисты первой команды и тренерский штаб "бланкос" сдали отрицательные результаты. Тесты на антитела также были отрицательными.

Отметим, что о том, что в составе Реала есть заразившийся игрок, ранее сообщали и испанские СМИ.

Напомним, что уже во вторник, Реал ждет поединок Лиги чемпионов против Интера. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.