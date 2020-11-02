Остальные футболисты сдали негативные результаты.
Эдер Милитан, getty images
02 ноября 2020, 13:29
Официальный сайт мадридского Реала сообщает, что защитник команды Эдер Милитан сдал положительный тест на коронавирус.
По данным источника, остальные футболисты первой команды и тренерский штаб "бланкос" сдали отрицательные результаты. Тесты на антитела также были отрицательными.
Отметим, что о том, что в составе Реала есть заразившийся игрок, ранее сообщали и испанские СМИ.
Напомним, что уже во вторник, Реал ждет поединок Лиги чемпионов против Интера. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.