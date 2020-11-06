Испания

Испанский ежедневник о спорте поделился информацией из своих источников в мадридском клубе.

По мнению редакции испанского ежедневника о спорте AS, наилучшим временем для подписания мадридским Реалом юного норвежского форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда станет лето 2022-го года.

Источник утверждает, что в Мадриде есть твердое намерение оформить трансфер французского нападающего Килиана Мбаппе уже в следующее межсезонье, а еще через год Реал надеется подписать Холанда, в котором видит полноправного преемника польского форварда Роберта Левандовски в роли "девятки".

Для совершения перехода многообещающего форварда "галактикос" будет необходимо выиграть в жесткой конкуренции с Манчестер Юнайтед и мюнхенской Баварией.

Издание утверждает, что слухи о величине клаусулы игрока в 75 млн евро не соответствуют действительности, а куда больший вес имеет персональная договоренность дортмундского клуба с агентом футболиста Мино Райолой, согласно которой Холанд может покинуть "шмелей" уже в следующее летнее трансферное окно без фиксированной цены.

20-летний нападающий Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую Боруссию в первый день 2020-го года из австрийского Ред Булл Зальцбург за 20 млн евро. С тех пор, за "шмелей" игрок отметился 26-ю забитыми мячам и 6-ю результативными передачами в 28-и сыгранных матчах во всех турнирах.

Следующая игра, в которой может принять участие норвежец — домашний для Боруссии Der Klassiker против мюнхенской Баварии, который пройдет в ближайшую субботу, 7 ноября. Начало в 19:30 по киевскому времени.