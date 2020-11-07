Испания

Нападающий Севильи Мунир Эль-Хаддади не сможет выступать за сборную Марокко.

Апелляция федерации футбола Марокко и форварда Севильи Мунира Эль-Хаддади по поводу запрета игроку выступать за марокканскую национальную команду отклонена — сообщил официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Мунир при поддержке марокканской федерации пытался оспорить правило ФИФА, запрещающего ему сменить футбольное гражданство и выступать за сборную родины своего отца.

Мунир является воспитанником Барселоны и выступал за юношеские и молодежную сборной Испании, а за национальную команду провел 13 минут в матче отборочного турнира Евро-2016 против Македонии в 2014 году, после чего за сборную Испании не играл.

Таким образом, Мунир не сможет выступать в составе сборной Марокко на Кубке Африки-2021.

За свою клубную карьеру Мунир выступал в составе Барселоны (56 матчей во всех турнирах, 12 голов), Валенсии (аренда, 36, 7), Алавеса (аренда, 37, 14) и Севильи (56, 18).