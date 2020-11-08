Испания

"Матрасники" отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Атлетико принимал Кадис на своем поле в рамках поединка девятого тура чемпионата Испании и добился разгромной победы.

"Матрасники" открыли счет усилиями Фелиша в дебюте встречи, а Льоренте в середине первого тайма удвоил преимущество своей команды.

Луис Суарес в начале второй половины игры сделал счет разгромным — 3:0, а Фелиш подвел итог под занавес встречи.

Атлетико — Кадис 4:0

Голы: Фелиш, 8, 90, Льоренте, 22, Суарес, 53

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес, Триппьер, Савич — Сауль, Коке (Кондогбиа, 72), Льоренте (Корреа, 55), Эррера (Торрейра, 62) — Жоау Феликс, Суарес (Лемар, 71).

Кадис: Ледесма — Кала, Фали Хименес, Эспино (Искьердо, 46), Акапо (Алькала, 46) — Аугусто Фернандес (Помбо, 61), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 72), Сальви Санчес — Лосано (Переа, 61), Негредо.

Предупреждения: Кондогбия — Йонссон