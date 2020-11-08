Испания

Команда Унаи Эмери продлила свою серию без поражений до девяти матчей.

В поединке девятого тура испанской Ла Лиги Хетафе принимал на своем поле Вильярреал и потерпел ожидаемое поражение.

Несмотря на пропущенный гол, подопечные Унаи Эмери отправили в ворота соперника три мяча, чего оказалось более чем достаточно для победного результата.

Таким образом, Вильярреал как минимум временно возглавил турнирную таблицу, набрав 18 очков в девяти поединках чемпионата Испании.

Хетафе — Вильярреал 1:3

Голы: Арамбарри, 16 — Алькасер, 11, Тригерос, 17, Жерар Морено, 62

Хетафе: Сория, Ньом, Джене, Чема Родригес, Кабако (Анхель Родригес, 32), Тимор (Мата, 46), Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Унал (Мольехо, 46), Эрнандес.

Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар, Педраса, Иборра, Тригерос, Парехо (Коклен, 73), Мойсес Гомес (Эступинан, 87), Пако Алькасер (Бакка, 73), Жерар Морено (Кубо, 87).

Предупреждения: Тимор, Анхель Родригес, Максимович - Мойсес Гомес, Иборра, Тригерос, Педраса.