Баски отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Реал Сосьедад принимал Гранаду в рамках поединка девятого тура чемпионата Испании о добился уверенной победы.
Баски отметились голами в середине первого тайма — сперва отличился Монреаль, а затем Оярсабаль реализовал пенальти.
Реал Сосьедад - Гранада 2:0
Голы: Монреаль, 22, Оярсабаль, 27 (с пенальти)
Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Монреаль (Муньос, 79), Сальдуа (Субельдия, 61), Элустондо — Субименди, Сильва, Янузай (Порту, 62), Мерино (Гуриди, 46), Ойарсабаль (Меркеланс, 62) — Виллиан Жозе.
Гранада: Хименес — Молина (Браво, 76), Пепе Санчес, Перес, Исма Руис (Брунет, 68) — Этеки, Мачис, Кенеди (Фоби, 46), Барсциа — Сольдадо (Пломер, 46), Суарес.
Предупреждения: Мерино — Барциа
Удаление: Ле Норман, 86